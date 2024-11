Control 2 sarà un action RPG, la conferma di Remedy

Mentre aspettiamo di conoscere qualche dettaglio un po’ più concreto su Control 2, Remedy Entertainment inizia pian piano a seminare informazioni qua e là sul prossimo capitolo della saga.

Per esempio, durante un incontro con gli investitori, lo studio finlandese ha fatto sapere che Control 2 sarà un action RPG. Cosa significhi e in che modo le meccaniche action RPG verranno implementate nel gioco non è dato sapere, anche perché si tratterebbe di una deviazione piuttosto importante rispetto alla formula del precedente capitolo, più votato all’action puro coadiuvato da una struttura metroidvania.

In ogni caso, prima che Control 2 veda la luce del sole ci vorrà un bel po’. Nel frattempo, Remedy sta lavorando a FBC: Firebreak, uno spin-off sparatutto cooperativo per PC e console in uscita l’anno prossimo.