Warhammer 40,000: Darktide, arriva il DLC gratuito Grim Protocols

Fatshark ha presentato Grim Protocols, il nuovo aggiornamento gratuito di Warhammer 40,000: Darktide in arrivo su PC e console all’inizio di dicembre.

Questo DLC introdurrà una nuova modalità di gioco, Havoc, destinata ai giocatori esperti, che potranno così acquisire nuovi elementi di personalizzazione estetica dopo aver affrontato sfide molto più difficili. Verrà aggiunta anche una missione inedita intitolata Dark Communion, in cui il team di reietti dovrà cercare di fermare un rituale dei cultisti del caos. L’aggiornamento introdurrà anche tre nuove tipologie di armi: la spada potenziata a due mani per lo zelota, la spada psichica a due mani per lo psionico, e infine l’heavy stubber per l’ogryn.

Segnaliamo che Grim Protocols verrà pubblicato il 3 dicembre su tutte le piattaforme, dunque PC, PS5 e Xbox Series X|S.