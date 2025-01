Annunciato il city builder post-apocalittico All Will Fall

Come sarebbe il Jenga se in ballo ci fossero delle vite umane? È quello che si sono chiesti gli sviluppatori di All Will Fall, un nuovo gestionale cittadino post-apocalittico con un sistema di costruzione degli edifici basato sulla fisica.

In un mondo post-apocalittico quasi completamente sommerso dagli oceani, toccherà a noi governare l’ultimo baluardo dell’umanità e ricostruirlo nell’unica direzione rimasta: verso l’alto. Dovremo impilare gli edifici con attenzione tenendo a mente le regole di costruzione del mondo reale, gestire le esigenze della gente e prendere decisioni difficili per impedire alla società e alla città in cui vive di crollare su sé stesse.

Bisognerà dunque costruire edifici in tutte e tre le dimensioni per creare catene di produzione ottimizzate per far raggiungere nuove vette alla città, ma sarà necessario prestare molta attenzione alle regole della fisica per assicurarsi che le strutture non crollino. Sarà inoltre possibile governare in maniera benevola cercando di prendersi cura della popolazione, o come dei tiranni e punire il dissenso con la forza.

“Con All Will Fall, ci siamo dati l’obiettivo di creare un mix unico di fisica, simulazione e meccaniche di gestione per gli appassionati di city builder e strategia,” hanno dichiarato Dominykas Kiauleikis e Danas Matusevičius, gli sviluppatori del gioco. “Vogliamo che il gioco sia accessibile ma profondo e permetta a chi gioca di armeggiare con i suoi numerosi sistemi senza avere paura di rompere qualcosa. Essendo uno studio lituano, siamo entusiasti di accendere i riflettori sulla nostra scena locale di sviluppo di videogiochi. A nome del nostro piccolo ma appassionato team, speriamo che All Will Fall arrivi sui radar di molti appassionati di city builder!”

Sviluppato da All Parts Connected ed edito da tinyBuild, All Will Fall verrà pubblicato nel corso del 2025 su PC tramite Steam. Sempre su Steam è possibile richiedere l’accesso a una versione di prova che sarà disponibile fino al 31 gennaio.