Electronic Arts preannuncia performance sotto le aspettative

Electronic Arts ha ritoccato al ribasso gli indicatori di crescita relativi al trimestre appena trascorso a causa delle performance al di sotto delle aspettative di due videogiochi: EA Sports FC 25 e Dragon Age: The Veilguard.

Nel caso del videogioco di ruolo targato BioWare, questo ha coinvolto circa 1,5 milioni di giocatori, al di sotto del 50% rispetto alle aspettative della società. Ciò significa che Electronic Arts si aspettava almeno 3 milioni di giocatori per Dragon Age: The Veilguard. Tuttavia la delusione più grande riguarda EA Sports FC 25: “La divisione Global Football ha fatto registrare due anni fiscali consecutivi di crescita a due cifre. Tuttavia, il franchise ha patito un rallentamento poiché lo slancio iniziale nel terzo trimestre fiscale non è stato mantenuto fino alla fine,” si legge nella nota stampa.

Per questi motivi, Electronic Arts ha fatto sapere che prevede un lieve declino dei ricavi legati ai live service per l’anno fiscale 2025, contro il lieve incremento previsto inizialmente. I dati finanziari completi verranno però diffusi il prossimo 4 febbraio 2025.