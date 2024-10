The Oregon Trail sarà il soggetto di un film prodotto da Apple

La serie di videogiochi educativi The Oregon Trail diventerà il soggetto di un nuovo film prodotto da Apple, perlomeno stando a quanto segnalato dall’Hollywood Reporter. L’adattamento cinematografico verrà diretto e prodotto da Will Speck e Josh Gordon, già autori della recente commedia fantascientifica Distant.

Secondo le indiscrezioni, la sceneggiatura è stata affidata a Max Reisman e ai fratelli Kenny e Keith Lucas, questi ultimi co-autori di Judas and the Black Messiah. Inoltre, sembra che la pellicola includerà anche vari intermezzi musicali sulla scia di quanto già visto in Barbie.

The Oregon Trail racconta la storia dei pionieri americani che si avventurarono lungo la cosiddetta Pista dell’Oregon, un arduo e lungo tracciato che da Independence in Missouri porta a Oregon City, nell’omonimo stato sulla costa occidentale degli odierni Stati Uniti d’America. Nata negli anni Settanta, la serie di videogiochi ha prodotto numerosi titoli, l’ultimo dei quali è stato pubblicato da Gameloft un paio di anni fa.