REYNATIS: ecco il trailer crossover con NEO: The Worlds Ends with You

NIS America ha condiviso un nuovo trailer dedicato al crossover tra il gioco di ruolo REYNATIS e NEO: The World Ends With You di Square Enix. Il crossover include personaggi, luoghi e nemici di NEO: The World Ends With You nell’opera. Il nuovo video mostra un incontro a Shibuya tra i personaggi di REYNATIS Marin Kinzumi e Moa Fukamachi e Shoka Sakurane degli Shinjuku Reaper di NEO: The World Ends With You.

La produzione è un urban fantasy d’atmosfera ambientato in una ricostruzione realistica di Shibuya, a Tokyo, dove sta per verificarsi lo scontro definitivo tra magia e ordine. Alla ricerca della libertà attraverso la forza, il mago Marin si dirige a Shibuya, dove incontra Sari, un ufficiale del M.E.A., organizzazione che si occupa di tenere sotto controllo i maghi. Oltre al M.E.A. esiste la Guild, un’organizzazione nata nel 1923 per proteggere i cittadini giapponesi con il potere della magia. Hanno invitato i maghi di Shibuya a unirsi a loro, ma le voci dicono che siano coinvolti nella produzione di droghe illegali. Ricordiamo, inoltre, che REYNATIS uscirà il 27 settembre 2024 su Nintendo Switch, PS4, PS5 e Steam.