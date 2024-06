Selaco è ora disponibile in Accesso Anticipato su Steam

Sviluppato e pubblicato da Altered Studio, Selaco, l’FPS old school, è ora disponibile in Accesso Anticipato su PC (Steam). Il titolo è un nuovissimo sparatutto in esecuzione su GZDoom, con scene d’azione, distruttibilità, nemici intelligenti e una storia ricca che si svolge all’interno di un mondo di gioco coinvolgente.

La storia si svolge durante una violenta invasione di Selaco, la struttura sotterranea che ospita i rifugiati sopravvissuti dopo la caduta della Terra. Il giocatore vestirà i panni di Dawn, un capitano della sicurezza ACE che, con la sua recente promozione e le autorizzazioni di sicurezza di alto livello, sta scavando a fondo nella verità dietro la torbida storia di Selaco.