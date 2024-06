Tell Me Why è disponibile gratis su PC e Xbox per il Pride Month

Sviluppato e pubblicato da Dontnod (ora Don’t Nod), Tell Me Why, in occasione del Pride Month, è ora disponibile su PC e Xbox gratis in occasione del Pride Month, l’evento che si estende per l’intero mese di giugno dedicato alla comunità LGBT+. Qua la nostra recensione dell’opera del team parigino.

n questa storia profonda e ricca di mistero, i gemelli Tyler e Alyson Ronan si riuniscono e usano il loro legame soprannaturale per svelare i ricordi della loro bella ma tormentata infanzia. Ambientato in una magnifica cittadina dell’Alaska, Tell Me Why presenta personaggi realistici, tematiche profonde e scelte avvincenti.