Arcane Stagione 2 si mostra in un video

La seconda stagione di Arcane, la produzione Netflix ispirata al mondo fantastico di League of Legends, si mostra con un trailer approfondito. In tal senso, l’opera è ormai in dirittura d’arrivo, considerando che è una delle serie più attese sulla piattaforma di streaming.

Prodotta da Riot Games e Fortiche Production, la serie è pronto a continuare le avventure della precedente stagione. Le protagoniste VI e Powder torneranno con l’obiettivo di trasportare questo mondo al suo splendore. Non resta che attendere la pubblicazione ufficiale ormai imminente.