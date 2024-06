State of Decay 3: ecco il primo trailer

Nel corso dell’Xbox Showcase, è comparso nuovamente State of Decay 3, l’opera a tema zombie sviluppata da Undead Labs e pubblicata da Xbox Game Studios. Ormai confermato da due anni a questa parte, il titolo non ha però una data d’annuncio, nonostante si sia finalmente mostrata con un trailer dedicato alle novità principali al suo interno. Ecco tutto quello che è trapelato.

State of Decay 3 è un videogioco di sopravvivenza open world ambientato anni dopo che un’apocalisse zombie ha quasi spazzato via il genere umano. Mentre la minaccia zombie prende inesorabilmente il sopravvento sul territorio, il giocatore ha il compito di ritagliare uno spazio vitale per la sua comunità di coloni superstiti.