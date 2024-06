Capcom: annunciato un nuovo showcase

Capcom ha annunciato un nuovo showcase che verrà trasmesso la prossima settimana, precisamente allo scoccare della mezzanotte tra il 1° e il 2 luglio.

La trasmissione durerà circa 25 minuti e conterrà informazioni aggiuntive su tre videogiochi di prossima uscita: l’appena annunciato Dead Rising Deluxe Remaster, l’imminente Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (in uscita il 19 luglio), e per finire la conversione per iOS e Mac di Resident Evil 7. Capcom precisa che l’evento digitale non includerà dettagli su Monster Hunter Wilds.

Lo showcase di Capcom verrà trasmesso sul canale YouTube della società di Osaka.