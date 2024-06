Dragon Ball: Sparking! ZERO, un trailer dedicato ai personaggi

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Dragon Ball: Sparking! ZERO che mostra alcuni personaggi del roster in azione, mettendo in contrapposizione i combattenti che utilizzano le spade con quelli che preferiscono fare affidamento sui pugni.

Nel video vediamo Dabura, Super Vegitto, Goku Black, Super Saiyan Rosé e Yajirobe fronteggiare Spopovich, Goku (Super), Ribrianne, Roasie e Anilaza.

Ricordiamo che Dragon Ball: Sparking! ZERO sarà disponibile dall’11 ottobre 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.