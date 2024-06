Monster Jam Showdown: l'ultimo trailer ci porta in America

Milestone ha pubblicato un nuovo trailer di Monster Jam Showdown che ci porta direttamente alla scoperta dell’America e delle gare off-road.

Le gare off-road saranno un elemento fondamentale dell’esperienza di gioco: tre biomi originali ospiteranno una varietà di eventi progettati per esaltare l’essenza arcade del gioco. Affidandosi al doppio sterzo per controllare completamente il proprio veicolo, i giocatori si ritroveranno a derapare sulla neve e sul ghiaccio delle montagne dell’Alaska, a sfrecciare tra gli alberi delle foreste del Colorado o a gareggiare nei paesaggi rocciosi del deserto della Death Valley in gare adrenaliniche.

I tracciati off-road presenteranno layout unici con scorciatoie nascoste e salti inaspettati per consentire anche i sorpassi più improbabili, e oggetti distruttibili come blocchi di ghiaccio o tralicci di legno per ricaricare la spinta e superare gli altri truck. Inoltre, le condizioni meteorologiche estreme renderanno il gioco ancora più impegnativo e dinamico, costringendo i giocatori ad affrontare la forza bruta di madre natura per domare tempeste di sabbia, piogge intense e bufere di neve.

Monster Jam Showdown sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch a partire dal 29 agosto 2024.