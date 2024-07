Daybreak acquisisce Singularity 6, lo studio di Palia

Daybreak, la società di EverQuest e PlanetSide 2, ha annunciato di aver acquisito Singularity 6, lo studio fondato da ex di Riot Games che ha dato i natali al sandbox free-to-play Palia.

“Siamo entusiasti di accogliere Singularity 6 in Daybreak Games“, ha dichiarato Ji Ham, CEO di Daybreak Games. “S6 è un’aggiunta eccellente ai nostri studi di sviluppo, rinomati per lo sviluppo di videogiochi e contenuti online su larga scala. Il loro titolo di debutto, Palia, è una fantastica aggiunta al nostro catalogo online. Non vediamo l’ora di collaborare con il team di S6 per rendere Palia la migliore esperienza online possibile su tutte le piattaforme principali e per aiutarli a espandere la loro community negli anni a venire“.

“Il nostro team è estasiato di entrare a far parte della famiglia di Daybreak Games“, ha dichiarato Anthony Leung, co-fondatore e CEO di Singularity 6. “Fin dal principio abbiamo sempre desiderato creare mondi alternativi che aiutassero ad approfondire la vita dei giocatori: crediamo di essere sulla strada giusta con Palia e saremo sempre grati per l’accoglienza e il supporto iniziali dei giocatori. Ma il nostro obiettivo è portare Palia a tutte le persone che vogliano giocarci e crediamo che il modo migliore per farlo sia tramite la collaborazione con Daybreak, che ha una comprovata esperienza nella costruzione di community durature. Non vediamo l’ora di beneficiare della loro esperienza e competenza e dei loro investimenti in Singularity 6 e Palia”.

Fondata nel 2018 da esuli di Riot Games, Singularity 6 ha pubblicato Palia in open beta nell’agosto del 2023 prima di portare il gioco su Steam, Epic Games Store e Nintendo Switch. Tuttavia, nonostante l’iniziale successo, lo studio si è trovato in difficoltà e ha dovuto licenziare parte del suo personale lo scorso aprile. L’acquisizione da parte di Daybreak potrebbe comportare un maggiore sicurezza finanziaria per Singularity 6, ma ovviamente solo il tempo potrà dirlo.