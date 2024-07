Capcom NEXT: ecco il recap

Capcom ha presentato nuovi titoli e aggiornamenti in arrivo quest’estate, ed è stato fornito un assaggio del gameplay di Dead Rising Deluxe Remaster, nonché una panoramica sul ritorno di Dead Rising con il Director Ryosuke Murai. In vista dell’uscita del 19 luglio, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ha mostrato un approfondimento sul gameplay, l’annuncio di una demo gratuita e una collaborazione con Okami.

Il team di Resident Evil ha celebrato il lancio di Resident Evi 7 biohazard sui dispositivi Apple con uno sguardo approfondito sullo sviluppo del titolo, oltre a un’anticipazione sulle prossime novità della serie. Questa versione include anche nuovi controlli ottimizzati per iPhone e iPad, tra cui un’opzione di fuoco automatico e menu completamente compatibili con il tocco.