Exoprimal: Capcom interrompe il supporto al gioco

Esattamente un anno dopo il lancio del gioco su PC e console, Capcom ha comunicato l’intenzione di interrompere il supporto a Exoprimal. Ciò significa che la Stagione 4 attualmente in corso sarà l’ultima, dopodiché l’action multiplayer non riceverà ulteriori contenuti aggiuntivi inediti.

La società giapponese assicura che i server non verranno chiusi, così da permettere a tutti i possessori del titolo in questione di continuare a giocarci. Invece, a partire dall’11 luglio verranno riproposti i contenuti delle stagioni precedenti secondo una rotazione mensile. Da notare che Capcom tornerà a vendere i Season Pass di tutte le stagioni: in questo modo sarà possibile sbloccare i contenuti premium legati a ogni specifica season.