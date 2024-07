Cyberpunk 2077 si mostra in una nuova mod

Sviluppato da CD Projekt RED e pubblicato da Namco Bandai Entertainment, Cyberpunk 2077, che da qualche mese ha rilasciato il DLC Phantom Liberty, è ora uno dei videogiochi in sconto per quanto riguarda le offerte estive di Steam. Un modder, chiamato CyberMP, ha mostrato in un video una prealpha di una mod che non ha ancora una data d’uscita, ma che apporterà, stando al contenuto del video qui sotto, il multigiocatore. Dopo una mod che ha reso la grafica più realistica e la serie televisiva Cyberpunk Edgerunners, sembra che la ripresa del titolo del team polacco stia dando i suoi frutti.

Cyberpunk 2077 è un GDR d’azione a mondo aperto ambientato nella megalopoli Night City, nella quale il giocatore veste i panni un mercenario cyberpunk coinvolto in una lotta per la sopravvivenza. Ricordiamo, inoltre, che Cyberpunk 2077 è disponibile su PC (Steam e GOG), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.