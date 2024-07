Annunciato Orcs Must Die! Deathtrap, in uscita nel 2025

Robot Entertainment ha annunciato Orcs Must Die! Deathtrap, ultima iterazione della fortunata serie di tower defense che vede i giocatori affrontare orde di orchi feroci.

Anche in questo nuovo capitolo vestiremo i panni di un mago-guerriero che, da solo o in compagnia di altri tre amici, dovrà piazzare trappole e combattere in prima persona contro i pelleverde. Ognuno dei quattro personaggi giocabili è inoltre dotato di armi, abilità, trappole e personalità uniche, adattandosi così a stili di gioco completamente differenti.

Ovviamente non mancano meccaniche roguelite ed elementi generati proceduralmente, tra bonus e malus casuali che influenzano gli eroi eroe, le trappole, le armi, le statistiche e i livelli stessi. I fattori ambientali, come le condizioni meteorologiche e il momento del giorno, avranno un ulteriore impatto sui nemici e sulle opzioni difensive. Man mano che questi bonus e malus si accumulano, potremo scegliere se continuare la partita contro le orde o tornare a rifugiarsi nel castello per potenziare eroe, armi e trappole prima di affrontare il boss in una lotta contro il generale degli orchi.

Orcs Must Die! Deathtrap verrà pubblicato all’inizio del 2025 su PC (Steam) e Xbox Series X|S.