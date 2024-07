F1 Manager 2024: ecco il trailer di lancio dell'iterazione di Frontier Developments

Sviluppato e pubblicato da Frontier Developments, F1 Manager 2024 è da oggi disponibile su PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. La nuova stagione di Formula 1 è iniziata, portando con sé l’esperienza manageriale di F1 più completa di sempre, come racconta il nostro Solar.

Per la prima volta nella serie, il giocatore potrà creare la sua squadra per dominare la griglia e scrivere la sua storia. Si potrà personalizzare ogni singolo elemento, dalle origini alla livrea dell’auto, dal logo alle tute da gara. Si potrà ingaggiare il personale e i piloti più talentuosi e tratta con gli sponsor per garantirti ricchi introiti pubblicitari.