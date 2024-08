Shadows of the Damned, Goichi Suda non esclude un sequel

Quando mancano pochi mesi all’uscita di Shadows of the Damned: Hella Remastered, versione rimasterizzata dell’action splatter pubblicato nel 2011 su PS3 e Xbox 360, Goichi Suda ha fatto sapere di essere aperto alla possibilità di un sequel.

“Se la remaster dovesse vendere abbastanza bene e se abbastanza persone la desiderino davvero, allora in futuro prenderemmo sicuramente in considerazione l’idea di lavorare a una sorta di continuazione della serie,” ha dichiarato Suda51 in un’intervista pubblicata sulle colonne di Gematsu.

Goichi Suda parla anche di come potrebbe essere un eventuale nuovo capitolo di Shadows of the Damned: “In realtà c’è già una specie di ‘sequel’ incluso in No More Heroes: Travis Strikes Again, dove abbiamo usato Eight Hearts / Johnson (che, di nuovo, appare nel gioco ora come un nuovo costume). Una possibilità per un nuovo gioco di Shadows of the Damned potrebbe essere qualcosa come Eight Hearts che va in missione per aiutare Garcia, come continuazione della trama di Travis Strikes Again; o forse un prequel, che racconta come Garcia sia diventato un cacciatore di demoni.”

Le idee non mancano, dunque, ma tutto dipenderà dal successo di Shadows of the Damned: Hella Remastered, che vi ricordiamo uscirà il 31 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.