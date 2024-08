Unknown 9: Awakening, annunciata la data di uscita

Bandai Namco ha annunciato la data di uscita di Unknown 9: Awakening, l’action adventure per PC e console sviluppato da Reflector Entertainment. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer in live action.

Il videogioco racconta le vicende di Haroona, interpretata dall’attrice Anya Chalotra. È una ragazza dotata di una connessione unica con il Rovescio, una misteriosa dimensione parallela, da cui trae un incredibile potere che dovrà utilizzare per difendere i segreti meglio custoditi dell’umanità.

“So che l’avventura che stiamo creando saprà conquistare molti utenti. Unknown 9: Awakening è davvero speciale e sono sicura che i giocatori lo capiranno subito“, ha commentato Anya Chalotra. “Siamo stati in grado di costruire e creare uno spazio tanto sicuro quanto liberamente esplorabile da osservare e apprendere, e ho veramente a cuore il tempo trascorso con ogni incredibile attore e con i brillanti membri del team di Unknown 9.”

“La performance davvero coinvolgente di Anya Chalotra ha portato una grande profondità, alcune sfumature uniche e una risonanza emotiva alla storia“, ha dichiarato Christophe Rossignol, direttore creativo di Reflector Entertainment, “Siamo davvero lieti di avere avuto l’opportunità di lavorare con un’attrice di talento come lei per interpretare Haroona.”

Unknown 9: Awakening sarà disponibile dal 18 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.