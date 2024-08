Sid Meier's Civilization VII: presentato il gameplay

2K Games e Firaxis hanno approfittato della Gamescom 2024 per presentare il gameplay di Sid Meier’s Civilization VII, l’ultimo capitolo della celebre saga di strategici a turni di stampo 4X.

“Siamo incredibilmente entusiasti di accompagnare i giocatori in un nuovo viaggio attraverso la storia con Sid Meier’s Civilization VII”, ha dichiarato Ed Beach, direttore creativo di Firaxis Games. “Con l’introduzione di nuove caratteristiche rivoluzionarie come le Ere, con la possibilità di selezionare leader e civiltà indipendentemente dal periodo storico e mescolare i loro bonus e con un nuovo stile artistico, Sid

Meier’s Civilization VII promette di raggiungere il nostro obiettivo: essere il gioco di strategia storica definitivo.”

“Costruire un impero che resista alla prova del tempo non è mai stato così coinvolgente”, ha dichiarato Dennis Shirk, produttore esecutivo di Firaxis Games. “Questo è senza dubbio il gioco di Civilization più grande e ambizioso che abbiamo mai realizzato e che intendiamo supportare per molti anni a venire”.

Tra le novità di questo nuovo capitolo vi sono le Ere, le quali portano con sé civiltà uniche e sistemi di gioco differenti per offrire un’esperienza quanto più possibile storicamente accurata. I traguardi raggiunti in ogni Era servono a sbloccare vantaggi significativi in quelle successive. Nel gioco saranno presenti tre Ere, ciascuna con le proprie civiltà, edifici unici e tecnologie: l’Era Antica, l’Era dell’Esplorazione, e l’Era Moderna. È possibile creare partite ambientate in una singola Era, oppure collegare tutte e tre le Ere per una campagna che racchiuda l’intera storia dell’umanità.

È inoltre stato annunciato che Gwendoline Christie, attrice britannica nota principalmente per i suoi ruoli ne Il Trono di Spade e nell’ultima trilogia di Star Wars, sarà la nuova voce narrante del gioco.

Per finire è stata annunciata la data di uscita di Sid Meier’s Civilization VII, che dunque arriverà l’11 febbraio 2025 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch. Il gioco supporterà il cross-play e la progressione cross-platform.