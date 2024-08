FOAMSTARS diventerà free-to-play

Square Enix ha annunciato che FOAMSTARS, lo sparatutto online 4v4, passerà al modello free-to-play su PlayStation 5 e PlayStation 4. I giocatori, con o senza abbonamento a PlayStation Plus, potranno accedere direttamente al gioco per divertirsi senza alcun costo d’ingresso. Qua la nostra anteprima hands on.

I giocatori che hanno scaricato FOAMSTARS prima del passaggio al free-to-play possono continuare la loro avventura senza problemi, ma riceveranno gratuitamente un “Legacy Gift” per migliorare la loro esperienza, che include 12 skin Bubble Beastie variegate nei colori, un design per lo Slideboard e un titolo: “Legacy”. Ulteriori dettagli su come ottenere il Legacy Gift arriveranno presto.