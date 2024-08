Super Mario Party: Jamboree, in arrivo Pauline e Ninji

Super Mario Party: Jamboree, sviluppato e pubblicato da Nintendo, arriverà il prossimo 17 ottobre 2024. Lo studio ha fatto sapere che saranno aggiunti due nuovi personaggi, Pauline e Ninji, a un roster numericamente notevole. “Gioca nei panni del dispettoso Boo, del simpatico Yoshi, di Mario stesso e molti altri. Potrai anche giocare con Pauline e Ninji per la prima volta nella serie Mario Party”, ha dichiarato Nintendo.

Ricordiamo, inoltre, che è in arrivo The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sempre sulla console della Grande N. Dalle sfide sulla giostra al mini golf con controllo di movimento, Nintendo promette ben più di 100 minigiochi.