Earth Defense Force: World Brothers 2 in uscita su PC a breve

D3 Publisher e Yuke’s hanno annunciato la data di uscita della versione PC di Earth Defense Force: World Brothers 2, lo sparatutto cooperativo che vedrà ancora una volta i giocatori fare i conti con un’invasione aliena.

Questa la descrizione ufficiale: “Dopo che Dark Tyrant è stato confitto sconfitto, la pace fu ristabilita sulla Terra quadrata, ma ora è stata nuovamente fatta a pezzi. Osservavamo i cieli, dando per scontato che nuovi nemici sarebbero arrivati ​​dall’alto, motivo per cui siamo rimasti sorpresi quando il supermassiccio ‘Gaiarch’ emerse da sottoterra, frantumando la Terra in pezzi. Tu sei il leggendario Comandante che una volta salvò il nostro pianeta. Ora abbiamo bisogno che guidi un altro team per salvare di nuovo la nostra Terra. L’Earth Defense Force non si tira mai indietro dal difendere la Terra, che sia rotonda o quadrata, quindi andiamo a salvarla!”

Earth Defense Force: World Brothers 2 permette di personalizzare il proprio personaggio selezionandone l’equipaggiamento, ma prima è necessario salvare i relativi personaggi (oltre 100) durante le missioni. In totale saranno disponibile oltre 600 tra armi e accessori provenienti da tutti i capitoli della serie EDF, compresi gli spin-off. Le missioni saranno più di 100, mentre i livelli di difficoltà saranno cinque.

Earth Defense Force: World Brothers 2 sarà disponibile su PC tramite Steam ed Epic Games Store dal 26 settembre, in concomitanza con l’uscita del gioco su PS4, PS5 e Nintendo Switch.