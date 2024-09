MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics, ecco il trailer di lancio

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics è ora disponibile in tutto il mondo in formato digitale su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC attraverso Steam, con una versione digitale per Xbox One in arrivo nel 2025. Sarà possibile giocare a questi classici con amici e nemici in tutto il mondo, comodamente da casa, grazie al multiplayer online supportato dal netcode rollback. Qua la recensione.

“Per i fan di Capcom, per gli appassionati di giochi di combattimento, per gli amanti dei fumetti e dei supereroi e per tutti gli altri, MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics offre una celebrazione senza tempo di una serie di giochi di combattimento che ha segnato la storia, con un’ampio roster di personaggi iconici, funzionalità migliorate e un gameplay competitivo. Rivivi la nostalgia o scopri i classici intramontabili per la prima volta, unendo i fan di tutte le generazioni nella celebrazione della leggendaria serie di giochi di combattimento di Capcom”, ha dichiarato il team.