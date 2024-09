Arsene Lupin - Once a Thief, annunciata la data di uscita

Microids e Blazing Griffin hanno annunciato la data di uscita di Arsene Lupin – Once a Thief, l’avventura investigativa che metterà i giocatori nei panni sia dell’omonimo ladro gentiluomo che in quelli del detective Ganimard. L’annuncio è stato accompagnato da un trailer di gameplay.

Il gioco permette di immergersi nei racconti di Maurice Leblanc per conoscere come è nata la leggenda del ladro gentiluomo. La narrazione, infatti, si svolge attraverso conversazioni al caminetto tra Arsene Lupin e lo stesso Maurice Leblanc. Lupin racconta a Leblanc le sue imprese passate, permettendo ai giocatori di partecipare attivamente all’azione.

Arsene Lupin – Once a Thief è in uscita in formato digitale su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch il prossimo 17 ottobre. Saranno inoltre disponibili anche le edizioni fisiche, ma solo per le versioni PS5 e Switch.