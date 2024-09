Sviluppato e pubblicato da Freebird Games, Just A To the Moon Series Beach Episode è ora disponibile su PC (Steam). Si tratta del capitolo conclusivo, nonché unico, della serie To the Moon, collegato a Finding Paradise e Impostor Factory.

“Just A To the Moon Series Beach Episode è proprio questo: un episodio sulla spiaggia della serie To the Moon. Il giocatore per una nuova breve avventura nei panni della SigCorp. L’equipaggio decolla per una vacanza completamente pagata al Golden Lobster Hotel & Resort- Per un totale di 1 giorno, che a quanto pare è il massimo che l’azienda era disposta a sborsare. Il giocatore si unirà ai volti familiari di To the Moon, Finding Paradise e Impostor Factory in un’avventura narrativa piena di minigiochi di vari elementi, misteri e relax”, ha dichiarato il team.