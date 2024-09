Assassin's Creed Shadows è stato rinviato

Assassin’s Creed Shadows, sviluppato e pubblicato da Ubisoft, è stato rinviato al 14 febbraio 2025. A darne notizia è la stessa Ubisoft con un comunicato ufficiale, in cui indica che la decisione è stata presa per offrire un prodotto in linea con quanto promesso, parlando inoltre di guadagni al ribasso, nonché di un trimestre poco fortunato per il team francese a seguito di Star Wars Outlaws. Dopo la cancellazione delle anteprime stampa, e una pubblicazione fissata per dicembre, la nuova iterazione del franchise arriverà dunque in Inverno, stando alle dichiarazioni ufficiali.

“Sebbene il gioco sia completo, gli insegnamenti dalla versione di Star Wars Outlaws ci hanno portato a fornire ulteriore tempo per perfezionare ulteriormente il titolo. Ciò consentirà al più grande capitolo del franchise di realizzare pienamente le sue ambizioni, in particolare mantenendo la promessa della nostra avventura con doppio protagonista, con Naoe e Yasuke che porteranno due stili di gioco molto diversi”, ha sottolineato Ubisoft.