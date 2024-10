RPG MAKER WITH è ora disponibile su Nintendo Switch

NIS America annuncia che RPG MAKER WITH, il nuovo capitolo della serie, è disponibile da oggi su Nintendo Switch. L’ultimo capitolo della serie RPG Maker, RPG MAKER WITH offre più strumenti e una maggiore accessibilità rispetto al passato. L’interfaccia facile da usare e i comandi intuitivi consentono di scegliere tra la creazione di risorse e funzioni semplici o complesse, in modo da potersi immergere subito nel gioco, indipendentemente dal livello di abilità.

“Sfrutta i giochi campione e tonnellate di risorse per iniziare a lavorare al tuo gioco di ruolo definitivo! Potrai poi dare sfogo alla tua creatività creando le tue risorse da zero una volta acquisita familiarità con tutti gli strumenti che il titolo ha da offrire”, ha dichiarato il team.