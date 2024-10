Toads of the Bayou in uscita su Steam a novembre

Gli sviluppatori di Toads of the Bayou hanno annunciato la data di uscita di questo particolare deckbuilder roguelite che vede protagonisti un gruppo di rospi. La notizia è stata accompagnata da un nuovo trailer.

Toads of the Bayou ci vedrà prendere il controllo di un gruppo di rospi erranti ingannati dal Baron Samedi, uno spirito dell’aldilà, che ha intrappolato gli anfibi in un bayou maledetto per costringerli ad affrontare le forze malvage che vi dimorano. Decisi a sconfiggere chi li ha imbrogliati, i rospi dovranno unire le forze per respingere le ondate dei suoi scagnozzi e costruire un accampamento nel bayou.

Il gioco può contare da una parte su meccaniche di gestione delle risorse per far crescere l’accampamento e prosperare i rospi, dall’altra su combattimenti tattici a turni che si basano sulla costruzione di un mazzo di carte e sull’utilizzo di queste ultime per dominare il campo di battaglia.

Toads of the Bayou sarà disponibile su PC dal 19 novembre. Nel frattempo è possibile scaricare una demo gratuita tramite Steam.