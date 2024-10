Rogue Flight: annunciata la data di uscita dello sparatutto arcade

Truant Pixel e Perp Games hanno annunciato la data di uscita di Rogue Flight, lo sparatutto arcade su rotaia ispirato ai grandi classici dell’animazione giapponese di fine anni Ottanta e inizio Novanta.

Il videogioco ci mette nei panni di una giovane pilota di una navicella sperimentale che si trova ad affrontare da sola una flotta controllata da un’intelligenza artificiale impazzita. Rogue Flight propone sia una modalità storia con un percorso narrativo ramificato e finali multipli, sia una modalità roguelite.

Rogue Flight verrà pubblicato il 24 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. È inoltre disponibile una demo in occasione dell’ultimo Steam Next Fest attivo proprio in questi giorni.