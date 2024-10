Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii uscirà in anticipo

SEGA ha annunciato di aver spostato la data di uscita di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, che ora uscirà con una settimana di anticipo rispetto alla data di pubblicazione prevista inizialmente. La notizia è stata accompagnata da un nuovo trailer.

Ambientato un anno dopo gli eventi di Like a Dragon: Infinite Wealth, Pirate Yakuza in Hawaii metterà i giocatori nei panni di Goro Majima in un’avventura piratesca che trasformerà il “Cane pazzo” in un vero “Lupo di mare”.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sarà disponibile dal 21 febbraio 2025 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.