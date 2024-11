Steam: nuove linee guida per la vendita di Season Pass

Valve ha introdotto delle nuove linee guida vincolanti per i venditori che usano Steam volte a garantire maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori. In particolare, queste direttive interessano la vendita di Season Pass e di pacchetti di DLC che promettono l’accesso a contenuti futuri.

Chiunque venda un Season Pass su Steam è ora vincolato non solo a rispettare le tempistiche di lancio promesse, ma anche a specificare tutti i contenuti che saranno resi disponibili in un dato arco temporale. Pertanto viene richiesto che ogni pass stagionale includa un elenco completo di tutti i DLC inclusi nel pass accanto sia a una breve descrizione degli stessi, sia a una data di uscita o una finestra temporale precisa.

Valve dichiara che è possibile che si presentino degli imprevisti durante lo sviluppo dei contenuti di un Season Pass, pertanto permette agli sviluppatori di rinviare la data di uscita di un DLC incluso nel pass, tuttavia ciò può avvenire solo una volta durante tutta la durata del pass stagionale, inoltre il rinvio non può superare i tre mesi rispetto alla data comunicata in precedenza. Nel caso in cui venga annullata la pubblicazione di uno o più DLC, ai consumatori verrà automaticamente garantito un rimborso pari al valore dei contenuti non pubblicati.

Insomma, si tratta di linee guida più stringenti sul versante di sviluppatori e publisher, ma molto più favorevoli nei confronti dei consumatori, ai quali vengono riconosciuti nuovi diritti.