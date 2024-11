Jujutsu Kaisen Cursed Clash: ecco il DLC Shibuya Incident

Sviluppato e pubblicato da Namco Bandai Entertainment, Jujutsu Kaisen Cursed Clash si aggiorna con la patch 4 s’infoltisce con un nuovo DLC, intitolato “Shibuya Incident”. Questo DLC aggiunge uno scenario che racconta nuovamente uno degli archi più importanti della saga. I giocatori parteciperanno alla notte di Halloween in cui Suguru Geto scatena gli spiriti maledetti, intrappolando civili ed esorcisti nel quartiere di Shibuya, per forzare Satoru Gojo a confrontarsi con lui.

Il contenuto aggiuntiva porta anche 3 personaggi che hanno un ruolo chiave nel Shibuya Incident, ovvero Mei Mei, Naobito Zen’in e Choso, ognuno dei quali ha le sue abilità uniche e potenti attacchi. I giocatori possono anche divertirsi con nuovi outfit per i 6 personaggi e altri oggetti per la personalizzazione, inclusi un titolo, un emblema, nickname, plate e un menu per la personalizzazione.