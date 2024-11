G.I. JOE: WRATH OF COBRA è ora disponibile su console

Sviluppato da Maple Powered Games e pubblicato da indie.io, G.I. JOE: WRATH OF COBRA, dopo la sua pubblicazione su PC, è ora disponibile su PlayStation, Xbox e Nintendo. Qua la recensione della versione PS5 a cura di Kommissario.

Gli sviluppatori hanno già in programma dei DLC gratuiti post-lancio con la modalità multigiocatore in locale e tre nuovi personaggi giocabili (Shipwreck, Lady Jaye e Timber), insieme a nuove opzioni di gioco con i “mixer”, modificatori pensati per rendere più interessanti le partite, tra cui la modalità Lightning (per affrontare nemici più veloci), Low Gravity e Time Attack.