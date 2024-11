Gematsu riporta che My First Gran Turismo è stato classificato in Taiwan dall’ente preposto alla valutazione dei videogiochi in uscita.

Dovrebbe trattarsi di una versione gratuita e introduttiva di Gran Turismo 7 con una serie di contenuti selezionati dal gioco completo, tra cui auto, tracciati ed eventi. My First Gran Turismo potrebbe essere lanciato sul mercato già nei prossimi giorni, in concomitanza con i festeggiamenti per il trentesimo anniversario di PlayStation, che per l’esattezza cade il prossimo 3 dicembre.

Ulteriori dettagli verranno con buona probabilità diffusi a breve.