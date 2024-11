Tencent annuncia Light of Motiram, un clone di Horizon per PC

Polaris Quest, una controllata di Tencent, ha presentato Light of Motiram: si tratta di un action adventure con elementi survival in arrivo prossimamente su PC tramite Steam ed Epic Games Store.

Ambientato in un mondo post-apocalittico dove l’umanità deve fare i conti con bestie meccaniche (ricorda qualcosa?), Light of Motiram promette di offrire un sistema di combattimento basato sulla precisione e sulle tempistiche di esecuzione degli attacchi. La particolarità di questo gioco è la possibilità di ammaestrare e addestrare gli animali meccanici, così da averli al proprio fianco durante l’avventura: ogni “mechanimal”, come vengono chiamati, ha abilità e caratteristiche differenti. Inoltre, i mechanimal possono essere personalizzati innestando pezzi meccanici per conferire loro ulteriori abilità e modalità da sfruttare in battaglia.

La componente survival, invece, si concretizza nella necessità di raccogliere risorse con le quali costruire strumenti ed edifici. In più, il gioco supporta la modalità cooperativa fino a dieci giocatori, con supporto al cross-play. Infine, al momento non è stata comunicata la data di uscita di quello che sembra a tutti gli effetti un clone di Horizon. Da scoprire anche se sarà free-to-play o se si tratterà di un prodotto premium.