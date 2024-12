Annunciato il videogioco di Agatha Christie - Assassinio sul Nilo

Microids ha annunciato l’adattamento videoludico di Agatha Christie – Assassinio sul Nilo, un videogioco investigativo ispirato a uno dei più celebri capolavori della scrittrice britannica.

Sviluppato da Microids Studio Lyon, già autore di Agatha Christie – Assassinio sull’Orient Express, questo adattamento esplora una nuova direzione aggiungendo trame inedite, meccaniche di gioco avanzate e un’ambientazione unica: l’Egitto degli anni ’70.

“Il feedback dei giocatori su Assassinio sull’Orient Express, dove Hercule Poirot già condivideva le indagini con una seconda detective, Joanna Locke, è stato prezioso per guidare lo sviluppo di Assassinio sul Nilo. Abbiamo aumentato il livello di difficoltà con enigmi più complessi e abbiamo offerto maggiore libertà nella progressione dell’indagine. Inoltre, l’avventura intreccia ancora di più le storie di Hercule Poirot e Jane Royce, la nuova detective“, afferma David Chomard, CEO di Microids Studio Lyon.

In Assassinio sul Nilo, una tranquilla crociera sul Nilo viene sconvolta da un terribile crimine. A bordo c’è Hercule Poirot. Nel frattempo, un altro investigatore privato è sulle tracce di un assassino, che la conduce da Londra a Maiorca, a New York e infine in Egitto. Le due indagini si scontrano ad Abu Simbel. Il duo dovrà risolvere un caso complesso e ricco di colpi di scena, ma la storia non finisce con il libro e riserva ancora molti misteri e colpi di scena, anche per i fan di Agatha Christie.

Agatha Christie – Assassinio sul Nilo verrà pubblicato nel corso del 2025 su PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.