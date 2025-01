Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, nuovi dettagli sul gameplay

Nel corso dell’ultimo Like a Dragon Direct, SEGA e RGG Studios hanno svelato ulteriori dettagli sul gameplay di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Durante la diretta sono stati mostrati nuovi aspetti delle diverse location del gioco, mentre è stato possibile dare uno sguardo più da vicino ai sistemi di combattimento (sulla terraferma e via mare), alla personalizzazione della nave, all’organizzazione dell’equipaggio, alle missioni secondarie e a molto altro. Inoltre, è stato anche annunciato il New Game+ che sarà introdotto tramite un aggiornamento gratuito post-lancio.

Ricordiamo che Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii uscirà il 21 febbraio su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.