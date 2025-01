Dragonkin: The Banished in uscita a marzo in Accesso Anticipato

Nacon ha annunciato la data di uscita di Dragonkin: The Banished, il prossimo action RPG sviluppato da Eko Software, già autori degli hack & slash Warhammer Chaosbane e How to Survive.

In Dragonkin: The Banished potremo immergerci in un mondo fantasy in cui draghi hanno devastato le terre e guidato la comparsa di creature malvagie. Scegliendo tra quattro classi di eroi (barbaro, strega, arciere, cavaliere) dovremo dare la caccia ai mostri ed eliminare i quattro Draghi ancestrali.

Il publisher e gli sviluppatori fanno sapere che il gioco verrà pubblicato il 6 marzo 2025 su PC tramite l’Accesso Anticipato di Steam. È stata scelta questa soluzione per coinvolgere la community e migliorare attivamente il gioco sulla base dei suggerimenti dei giocatori. Dragonkin: The Banished rimarrà in Early Access per meno di un anno: gli sviluppatori stimano che ci vorranno dai sette ai dieci mesi prima che la versione completa possa vedere la luce del sole.