Assassin's Creed Shadows è stato rinviato per la seconda volta

Ubisoft ha fatto sapere di aver rinviato per la seconda volta la pubblicazione di Assassin’s Creed Shadows. Tramite un comunicato arrivato in redazione, la società francese ha spiegato che il team di sviluppo ha bisogno di più tempo per completare i lavori.

“Come parte della rinnovata attenzione alla qualità del gameplay e alle esperienze coinvolgenti del Day-1, è stato deciso di fornire un mese aggiuntivo di sviluppo ad Assassin’s Creed Shadows,” si legge nella nota stampa. “Questo tempo aggiuntivo consentirà al team di incorporare meglio il feedback dei giocatori ottenuto negli ultimi tre mesi e di contribuire a creare le migliori condizioni per il lancio continuando a interagire da vicino con la community di Assassin’s Creed.”

Ubisoft ha annunciato che la nuova data di uscita di Assassin’s Creed Shadows è stata fissata al 20 marzo 2025.

Non è tutto: il CEO Yves Guillemot ha comunicato di aver “adottato misure decisive per rimodellare il Gruppo al fine di offrire esperienze di gioco di prima categoria, migliorare l’efficienza operativa e massimizzare la creazione di valore.” Guillemot ha precisato che la società ha nominato dei consulenti appositi per esplorare “varie opzioni strategiche e capitalistiche” così da sbloccare il pieno potenziale di valore degli asset aziendali.

Andando oltre l’aziendalese, ciò significa che Ubisoft starebbe valutando anche l’ipotesi di vendita del gruppo a un soggetto terzo. Stando a quanto riportato nel comunicato, “Ubisoft informerà il mercato, in conformità con le normative vigenti, se e quando una transazione dovesse concretizzarsi“. In ogni caso, vi terremo informati in caso di eventuali sviluppi.