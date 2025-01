Elden Ring Nightreign: annunciato un primo network test

Bandai Namco ha fissato le date del primo network test dedicato a Elden Ring Nightreign, il nuovo spin-off cooperativo sviluppato da FromSoftware.

Il publisher giapponese ha comunicato le date e le finestre orarie di accesso. Le riportiamo di seguito (tutti gli orari sono relativi al nostro fuso).

14 febbraio 2025 – Dalle 12:00 alle 15:00

15 febbraio 2025 – Dalle 04:00 alle 07:00 e dalle 20:00 alle 23:00

16 febbraio 2025 – Dalle 12:00 alle 15:00

17 febbraio 2025 – Dalle 04:00 alle 07:00

Segnaliamo, infine, che il network test di Elden Ring Nightreign sarà accessibile solamente su PS5 e Xbox Series X|S, sebbene il gioco completo verrà pubblicato nel corso dell’anno anche su PC, PS4 e Xbox One. Ulteriori informazioni sul test e su come registrarsi per accedervi sono disponibili sul sito ufficiale.