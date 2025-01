Sviluppato e pubblicato da Namco Bandai Entertainment, Tales of Graces f Remastered si mostra in un trailer dedicato. Il titolo, ricordiamo, arriverà su PlayStation 5, PC e Xbox Series X|S dal prossimo 17 gennaio 2025. Originariamente pubblicato nel 2010, il titolo è difatti dedicato al personaggio di Richard, una figura fondamentale per l’intero franchise della compagnia nipponica, che ha pubblicato recentemente anche la versione rimasterizzata di Tales of Symphonia.

Tales of Graces f ritorna in una nuova versione, migliorata nella grafica e nei controlli, includendo lignaggio e retaggio, una nuova fase della storia successiva all’epilogo.