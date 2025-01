Chernobylite 2: Exclusion Zone, al via la campagna su Kickstarter

The Farm 51 ha dato il via alla campagna di crowdfunding su Kickstarter per Chernobylite 2: Exclusion Zone, con l’obiettivo di raccogliere i fondi necessari a completare lo sviluppo del gioco.

Lo studio di sviluppo polacco punta a raccogliere almeno 95 mila euro: si tratta di un traguardo decisamente abbordabile, tant’è che al momento in cui scriviamo questo articolo sono stati già raccolti poco più di 50 mila euro a poche ore dal lancio della campagna.

“Quando abbiamo lanciato la nostra prima campagna Kickstarter qualche anno fa, la risposta che abbiamo ricevuto ha superato le nostre più rosee aspettative,” si legge nel comunicato arrivato in redazione. “Grazie al vostro supporto, siamo riusciti a creare il gioco dei nostri sogni. Uscito nel 2021 su PC, PlayStation e Xbox, l’originale Chernobylite ha finalmente raggiunto la sua ultima fase di sviluppo con la recente pubblicazione su Nintendo Switch. Oggi, crediamo che unendo di nuovo le nostre forze con la nostra community, avremo ancora più successo con Chernobylite 2.”

Ricordiamo, infine, che Chernobylite 2: Exclusion Zone sarà disponibile entro quest’anno su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S.