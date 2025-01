Cambio al vertice di Insomniac Games: Ted Price va in pensione

Dopo ben tre decenni alla guida di Insomniac Games, il fondatore e CEO Ted Price ha annunciato il suo pensionamento.

“La scorsa settimana mi sono sentito a mio agio nell’annunciare al team di Insomniac che, dopo essere stato incredibilmente fortunato ad aver avuto una carriera così appagante nel mondo dei videogiochi, mi ritirerò dal settore alla fine di marzo,” si legge nella nota pubblicata nelle scorse ore. “In realtà ho maturato questa decisione l’anno scorso. Per me, dopo oltre 30 anni alla guida di Insomniac, ho pensato che fosse semplicemente giunto il momento di farmi da parte e lasciare che altri spianassero la strada al nostro team. Durante lo scorso anno ho avuto l’opportunità di lavorare con il team per creare un piano di successione che sono certo fornirà la continuità, la stabilità e la forte leadership necessarie per offrire di più di ciò che i nostri fan apprezzano nei prossimi decenni.”

A tal proposito, lo studio di Insomniac Games verrà guidato da un triumvirato formato dai veterani Chad Dezern, Ryan Schneider e Jen Huang. “La nostra intenzione comune è quella di preservare ciò che ha reso Insomniac speciale per oltre 30 anni, esplorando al contempo come evolvere in modo strategico per garantire il successo nei decenni a venire,” hanno dichiarato i tre in un comunicato congiunto. “Continueremo a dare priorità alla nostra visione, fondata sulla trasparenza e sulla collaborazione. Ci impegniamo a creare un ambiente di lavoro in cui i dipendenti possano svolgere il lavoro migliore della loro carriera.”