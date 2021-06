E3 2021: il punto sulle conferenze e gli annunci

Un E3 particolare quello del 2021, ma non per questo avaro di annunci degni di nota. Dopo il forfait dello scorso anno a causa della pandemia, la kermesse per antonomasia dedicata ai videogiochi è ritornata in formato interamente digitale, e i publisher hanno dovuto adattarsi a questo nuovo format. Alcuni ci sono riusciti meglio di altri, ma è innegabile che le difficoltà dell’ultimo anno e mezzo si sono in qualche modo riversate anche sulle conferenze virtuali dei grandi attori dell’industria videoludica. Ciò detto, non significa che l’E3 sia stato privo di sorprese. Seppur in tono minore rispetto al passato, le varie presentazioni sono comunque riuscite a catturare l’attenzione degli appassionati di videogiochi, tra molte conferme e bordate di novità particolarmente gradite.

IN QUEL DI REDMOND

A cura di Daniele Dolce

Ad aprire le danze ci ha pensato Microsoft, che tramite il suo Xbox & Bethesda Game Showcase ha subito voluto mettere le cose in chiaro e piazzare il carico aprendo la conferenza con Starfield. Presentata da Todd Howard in persona, la nuova epopea fantascientifica degli autori di The Elder Scrolls e degli ultimi Fallout arriverà esclusivamente su PC e Xbox Series X|S. Sarebbe stato difficile ipotizzare il contrario, d’altronde Microsoft non ha di certo speso 7,5 miliardi di dollari per far arrivare i titoli Bethesda anche sulle piattaforme concorrenti. Sia come sia, i fan dello spazio e delle ambientazioni sci-fi dovranno attendere circa un anno e mezzo prima di viaggiare tra gli astri in compagnia di Starfield, che uscirà esattamente undici anni dopo Skyrim: l’11 novembre 2022. Peccato che non sia stato mostrato nulla al di là di un evocativo trailer dal taglio cinematografico che mette in risalto le prodezze tecniche del rinnovato Creation Engine 2.

Se però Todd e compagnia sono stati avari di dettagli, non si può dire lo stesso di uno degli altri protagonisti della conferenza, nonché uno dei titoli più attesi qui in redazione. Di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl abbiamo visto un lungo ed esaustivo filmato di gameplay che ha evidenziato le caratteristiche dello shooter a tinte RPG e survival di GSC Game World. E che dire: quello che abbiamo visto ci ha convinto, tanto da aver fatto salire alle stelle l’hype per un gioco che in tutta onestà non credevamo fosse così vicino – relativamente – alla release. Torneremo a imbracciare fucile e contatore Geiger ad aprile del prossimo anno.



In quella che rimarrà alla storia come la presentazione con meno chiacchiere della storia di Xbox, la Casa di Redmond ha dunque preferito focalizzarsi solamente sui giochi in uscita al massimo entro la fine del 2022, con un occhio di riguardo verso Xbox Game Pass. Il servizio in abbonamento è stato infatti il perno attorno al quale è stata costruita l’intera conferenza, tanto che la quasi totalità dei titoli mostrati sarà disponibile sin dal lancio nel catalogo del Game Pass,, un nuovo gioco cooperativo sviluppato dagli autori di Just Cause e prodotto da Bethesda. Immancabile, poi, il segmento dedicato alle produzioni indipendenti, anch’esse in arrivo sul Pass: a partire dagli imminenti, passando per il promettente Somerville di Dino Patti (co-autore di Limbo, mica pizza e fichi!), e l’affascinante. Ecco, quest’ultimo è stata senz’altro una delle sorprese più gradite dell’E3 targato Microsoft. Un action platformer in 2.5D che sembra spremere al massimo le potenzialità della pixel art grazie al suo stile davvero ispiratissimo. E poi è arrivato lui: Master Chief. Halo Infinite avrebbe dovuto vedere la luce del sole l’anno scorso, ma la reazione tiepida precedente presentazione del gameplay ha costretto Microsoft e 343 Industries a rinviarne il lancio. Ora, però, John-117 si è mostrato in gran forma, anche se il focus degli ultimi annunci è stato quasi interamente spostato sul comparto multiplayer, che promette di offrire quel giusto mix di modernità in un arena shooter dal sapore decisamente classico.Già, tutta la parte competiitiva online di Halo Infinite verrà resa disponibile gratuitamente su ogni piattaforma, laddove la campagnia single player verrà venduta come di consueto nei negozi. Manca ancora una data, ma questa volta la Casa di Redmond assicura che, nel corso del periodo delle festività natalizie. Ad accompagnarci verso il Natale, poi, ci penserà Forza Horizon 5 . Dal prossimo 9 novembre, Playground Games ci porterà nell’America Centrale, nel variopinto Messico.. La serie corsistica punta tutto sulla continuità, d’altronde si tratta di un progetto cross-gen, ma non rinuncia a proporre alcune novità: tra queste spiccano le nuove condizioni climatiche dinamiche, quali le tempeste di sabbia o i temporali tropicali. Non manca nemmeno un editor di eventi che permette a chiunque di creare le proprie corse personalizzate e condividerle con la community. La conferenza ha interessato anche altri annunci tutt’altro che di secondo piano, a partire dalle date di uscita ufficiali di Diablo II Resurrected e di Age of Empires IV , oltre alla release di Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X|S. Un trailer scanzonato e a dir poco geniale ha poi confermato quello che in realtà era nell’aria già da tempo: Obsidian Entertainment sta lavorando a The Outer Worlds 2 , sequel dell’acclamato videogioco di ruolo fantascientifico uscito nel 2019, di cui però non si conosce alcun dettaglio di rilievo. Sappiamo che esiste, e tanto deve bastarci. Così come sappiamo che esiste un certo Redfall , il nuovo videogioco in sviluppo negli studi di Arkane Austin con cui Microsoft ha voluto chiudere una conferenza dai ritmi serratissimi. Ecco, di questo titolo conosciamo già qualche dettaglio interessante. Per esempio. Le vicende del gioco si svolgeranno su un’isola del Massachusetts sotto assedio da una legione di vampiri che ha di fatto escluso la cittadina di Redfall dal resto del mondo. Intrappolato assieme ad alcuni sopravvissuti, un gruppo di improbabili eroi dovrà cercare di salvare l’isola e sventare la minaccia dei succhiasangue. Redfall uscirà su PC e Xbox Series X|S nell’estate del 2022.

