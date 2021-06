Nel corso della conferenza Xbox & Bethesda dell’E3 2021, GSC Game World ha mostrato il primo video di gameplay esteso di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.











Oltre a pubblicare un lungo trailer di ben cinque minuti in cui si possono apprezzare gli scenari apocalittici della Zona di Esclusione e le varie creature mutate dall’esplosione del reattore nucleare, il team di sviluppo ha approfittato dell’occasione per annunciare la data di uscita del videogioco, in arrivo il prossimo 28 aprile 2022 su PC e Xbox Series X|S come esclusiva console.

Da notare, infine, che il gioco sarà disponibile nel catalogo del servizio Xbox Game Pass sin dal lancio.