Somerville torna a mostrarsi all'E3 2021, uscirà l'anno prossimo

Il nuovo videogioco di Dino Patti, già co-autore di Limbo e di Inside, narrerà le vicende di una famiglia in quello che sembra un mondo post-apocalittico in cui strane creature aliene sembrano avere preso il controllo della Terra. Proprio come nelle precedenti opere di Dino Patti, anche in questo caso ci troviamo al cospetto di un platform bidimensionale con elementi in 3D, in cui presumibilmente dovremo prestare molta attenzione ai pericoli disseminati lungo i livelli per raggiungere i titoli di coda.

Somerville sarà un’esclusiva console Xbox e approderà anche su PC nel corso del 2022. Il gioco farà parte dell’offerta per gli abbonati a Xbox Game Pass sin dal lancio.