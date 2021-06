Redfall è il nuovo titolo di Arkane Austin, in uscita nel 2022

Bethesda e Microsoft hanno presentato Redfall, il nuovo videogioco in lavorazione presso Arkane Austin e in arrivo esclusivamente su PC e Xbox Series X|S nel 2022.











Confermando parzialmente le indiscrezioni della vigilia, Redfall sarà un videogioco multiplayer cooperativo con un’ambientazione contemporanea in cui i protagonisti si troveranno a fronteggiare un culto che idolatra creature vampiriche dotate di poteri sovrannaturali. Anche i personaggi controllati dagli utenti, però, non saranno da meno dal momento che potranno sfruttare sia abilità sovrumane che vari gadget tecnologici per avere la meglio sui nemici.

Chiudiamo precisando che Redfall sarà disponibile nel corso dell’estate del prossimo anno. Come prevedibile sarà incluso sin dal lancio nel catalogo di Xbox Game Pass.